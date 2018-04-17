Huzurevi sakinlerinden geçmişe yolculuk

BURSA,() - BURSA'da, aşam Kültürü Müzesi’ni ziyaret eden huzurevi sakinleri, geçmişe nostaljik bir yolculuk yaptı.

Kentin geleneksel yaşam kültüründeki örf ve adetlerin canlandırmalarla anlatıldığı Yaşam Kültürü Müzesi, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Çeyiz geleneğinden sünnet adetlerine geleneksel yaşam kültürünün gözler önüne serildiği müzeyi ziyaret eden Gökçen Huzurevi sakinleri, anılarla geçmişe yolculuk yaptı. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden günümüze ışık tutan ve 18. yüzyıl geleneksel Tük mimarisinin güzel bir örneği olan tarihi konakta ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren müzeye hayran kalan huzurevi sakinleri, duygusal anlar yaşadı. 10 oda ve 2 büyük sofası ile 472 metrekare alana sahip tarihi konağın ‘orijinaline sadık kalınarak projelendirilen’ tüm bölümlerini dikkatle inceleyen ziyaretçiler, gençlik yıllarını yâd ettiler. Geçmişin derinliklerinde anlamlı bir yolculuğa çıkan yaşlılar, gelin ve sünnet odalarındaki materyal ve eşyaları da yakından incelediler. Müze bölümlerindeki canlandırmaların gerçekçiliği karşısında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan huzurevi sakinleri, ziyaretin sonunda konağın başodasında kendilerine sunulan çay ve kahve ikramıyla yorgunluk attı. Müze hakkında çalışanlardan detaylı bilgi alan ziyaretçiler, günün sonunda bina bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre ait değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle projelendirilen ve geleneksel hayatta kullanılan objeler ve canlandırmalarla zenginleştirilen Yaşam Kültürü Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün 09.00 ile 17.30 saatleri arasında gezilebiliyor.

FOTOĞRAFLI