Huzurevi sakinleri için 500 şal ve atkı ördüler

ULUSLARARASI Lions Dernekleri 118 R Federasyonu Alzheimer ve Geriatri Komitesi üyelerinin huzurevinde yaşayan yaşlılar için başlattığı 'ilmek ilmek sevgi' kampanyasında 500 atkı ve şal örüldü. Örülen şallar gerçekleşecek ziyaretle yaşlılara dağıtılacak.

Lions kulüplerine üye kadınların yer aldığı 118 R Yönetim Çevresi Alzheimer ve Geriatri Komitesi tarafından bir süre önce yaşlılara yönelik olarak 'İlmek ilmek sevgi' adı altında bir proje hayata geçirildi. Huzurevinde kalan yaşlılara yalnız olmadıklarını, unutulmadıklarını hatırlatacak bir etkinlik olarak başlayan kampanya, kısa sürede büyüdü. 39 Lions kulübünün destek verdiği kampanyaya, üyelerin yanında eş, dost ve tanıdıkları da katıldı. Evlerde örülen şal ve atkılar Bayraklı Lions Evi'nde toplanarak paketlendi. Örülen şallar gerçekleşecek ziyaretle Buca'daki huzurevinde kalan yaşlılara dağıtılacak.

El emeği göz nuru ile hazırlanan şal ve atkıların huzurevi sakinlerine hediye edileceğini belirten Uluslararası Lions Kulüpleri Ege Batı Akdeniz Federasyonu Başkanı Zeynep Kocasinan, "Hizmet etmeyi ilke edilen üyelerimiz, çok anlamlı bir sosyal projeye imza attı. Küçük bir duyuru ile başlayan kampanyada üyelerimiz hiç tanımadıkları kişiler için atkı ve şal örmeye başladı. Kampanyaya çevremizdeki aile yakınlarımız ve dostlarımız da katılarak daha da anlamlaştırdı. Merkezimizde 500 atkının toplandığını görünce çok duygulandık. Huzurevine ulaştırdığımızda mutluluğumuz daha da artacak. Emek veren tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI