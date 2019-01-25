Hurdalardan yem kırma makinesi yaptı

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - AKSEKİ'de demirci ustası Mustafa Parpucu (56), hurda malzemelerden yem kırma makinesi yaptı.

Akseki'de 37 yıldır demircilik yapan Mustafa Parpucu, hurdacıdan aldığı kasnak, silindir motor, bilye, beton harç kovası gibi çeşitli malzemelerden yem kırma makinesi yaptı. Elektrikle çalışan makine, 50 kilogram buğday veya arpayı 10 dakikada öğütüyor. Çevresindekilerin 'Mucit' olarak çağırdığı Mustafa Parpucu, makineyi kendi işinin yanı sıra ihtiyaç sahipleri için de kullanacağını söyledi.

Arpa ve buğday kırma makinasını 3 ayda tamamladığını, 2 bin 500 liraya mal olduğunu aktaran Mustafa Parpucu, "Tarım yapmayı çok seviyorum. Manavgat ve Antalya'da yem kırma makinelerini inceledim. Kırma makinesi olan arkadaşımdan çalışma sistemi hakkında bilgi aldım, incelemiş olduğum makinaların daha gelişmişini yapabileceğimi düşünerek bu işe giriştim. Tamamen hurda malzemelerden yaptığım yem ezme ve kırma makinesi sayesinde hem kendimin hem de vatandaşların işlerini göreceğim" dedi.

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