Hurdacı ve hanutçulara operasyon

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da, polis ve zabıta ekiplerince hurdacı ve hanutçulara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Mahalle içlerinde depolanan atıklar kamyonlara doldurularak tahliye edildi, usulsüz çalıştığı tespit edilen kişiler hakkında cezai işlem yapıldı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde ve çeşitli mahallelerde hanutçulara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında daha önceden Düdenbaşı, Güneş, Ünsal ve Göksu mahallelerinde tespit edilen, mahallelerde kâğıt atık ve hurda depolanan evlere baskın yapıldı. Çevre sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle yapılan baskınlarda atık kağıt toplamakta kullanılan el arabalarına ve atık biriktirilen çuvallara ele konuldu. Depolanan atıklar kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek çöp depolama alanına götürüldü. Evlerden yaklaşık 20 kamyon çöp temizlendi. Ekipler hanutçuluk yaptığı belirlenen kişiler hakkında da cezai işlem yaptı.

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