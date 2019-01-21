Hurda hırsızlığına 3 gözaltı

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde Sulama barajı çevresinde, ihbar üzerine durdurulan bir transitin kasasında demirlerle bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boztepe ve Akyazı Mahallesi'nde bulunan Boztepe Devlet Su İşleri (DSİ) Recai Kutan Sulama Barajı kenarında ilerleyen transit, jandarma ekiplerince ihbar üzerine durduruldu. İnceleme yapılan araçta 3 bin 500 lira değerinde olan hurda, demir direk ve demir parçaları ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen demirlere el koyan ekipler, A.Y., A.A., Y.E. ve N.K'yı gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

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