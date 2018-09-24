Hulusi Akar Bulvarının bir bölümü hizmete açıldı

KAYSERİ'de yapımı devam eden Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı sürücülere hizmet vermeye başladı.

Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yol yapım çalışmaları tamamlandı. Eski ismi Tavlusun Caddesi olan bulvar hizmete açıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nden geçen bölümünde çalışmalar tamamlandı ve Talas ilçesini merkeze bağlayan alternatif güzergah oluşturuldu. Yolun her iki yönüyle hizmete açılmasıyla birlikte trafikte rahatlama olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Anayurt bölgesi çok büyük bir nüfusun yaşadığı bir bölge. Anayurt’un şehre ulaşacağı ana arter burası oldu. Ortasında raylı sistem hattı, iki kenarında üç gidiş üç geliş olacak şekilde 50 metrelik çok geniş bir bulvarı kısa sürede trafiğe açtık. Kenarlarındaki bisiklet yolları, yaya yolları ve rekreasyon alanları ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Kayseri’ye çok yakışan bir bulvar oldu. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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