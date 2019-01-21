Hükümlüler okulları baştan aşağı yeniliyor

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki okullarda boya-badana, çevre düzenlemesi, tamir, tadilat ve temizlik işlerini yapmaya başladı.

Adalet Bakanlığı'nca, yarıyıl tatilinde, kamu hizmeti cezaları kapsamında, belirlenecek okullarda denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, tadilat, temizlik gibi işlerin yerine getirilmesi için planlama yapıldı. Bu kapsamda, Fethiye'de önceden tespit edilen okullarda, kamu hizmeti hükümlülerinin belirlenen işlerde çalışması başlatıldı. Tüm Türkiye'de aynı gün ve saatte başlanılan çalışma, Fethiye'deki okullarda 10.30'da start aldı. Fethiye'de belirlenen okullarda sabah 10, öğleden sonra ise 15 hükümlü çalışacak.

Proje hakkında açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "29 bin öğrencinin olduğu Fethiye'de, 27 özel ve 74 devlet okulumuz var. Bu kadar yoğun bir hareketin olduğu okullarımızda zaman zaman kirlenme olabiliyor. Bulunduğumuz okulda 1006 öğrencimiz var. 65 öğretmenimiz var. Yine ilçemizdeki Merkez Atatürk Ortaokulu'nda 1090 öğrencimiz var. Gazi Ortaokulunda 1176 öğrencimiz var. Yani Anadolu'daki bir ilçe nüfusu kadar öğrencimiz olan okullarımız var. Bu okullarımızı nezih tutmak, hijyenik hale getirmek hepimizin görevi" dedi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, "Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sadece Fethiye'ye değil Fethiye dışında Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde de hizmet vermekte. Cezanın sadece caydırıcılık amacı yok aynı zamanda rehabilitasyon amacı ve topluma faydalı insan yetiştirme amacı da var. Bu manada adli makamlarca verilen cezaların infazı sırasında özellikle Denetimli Serbestlik Birimlerimizce hükümlülerimiz seminer, panel ve belli konularla suçun işlenmesindeki nedenler araştırılarak onların topluma döndükten sonra faydalı insan olmaları, meslek edinmeleri ve topluma iyi bir şekilde dönmeyi sağlamaya yönelik plan ve programımız belli çerçevede devam etmektedir" dedi.

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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