Hükümlüler okularda bakım çalışması başlattı

MERSİN, () - Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlüleri, kent merkezindeki okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması başlattı.

Adalet Bakanlığı'nın çalışması kapsamında, yarıyıl tatilinde belirlenen okullarda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından boya, tadilat, temizlik işlerinin yerine getirilmesi planlandı. Mersin'de de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tespit edilen 700'üncü Yıl Ortaokulu, Şehit Emrah Şahin Ortaokulu, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Ortaokulu, İnönü İlk-Ortaokulu, Adnan Menderes Ortaokulu, Eyüp Aygar Fen Lisesi, Tece İlk-Ortaokulu ve Mezitli İmam Hatip Ortaokulu'nun proje kapsamında ele alınması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede hükümlüler söz konusu okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması başlattı. Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Ömer Faruk Güngör, Mustafa Yakar, Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar ve Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da çalışmaların devam ettiği 700'üncü Yıl Ortaokulu'nu ziyaret etti.



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