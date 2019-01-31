Hükümlüler, okul sıralarını onardı

GAZİANTEP'te denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışan hükümlüler Nizip ilçesindeki okullarda deforme olan sıraları onardı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yapılan proje kapsamında belirlenen okullara giden hükümlüler, burada deforme olmuş okul sıralarının yeniledi.

Yapılan çalışma ile okul sıralarına ikinci dönem eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini ifade eden Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cem Kayar, "Hükümlüler çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördükleri yerleri güzelleştirerek daha temiz bir ortamda eğitim ve öğrenim görmelerine katkı sağlayacaktır. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı yargı sınırı çerçevesinde, ilçemizde bulunan toplam 3 okulda yarıyıl tatili boyunca denetimli serbestlikten yararlanan 15 hükümlü bu okulların bakım onarım temizlik boya işlerini yerine getirmek suretiyle okulları eğitim öğretim dönemine hazırlayacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI