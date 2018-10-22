Hükümlüler öğrenciler için okulları yeniledi

ADANA, () - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulanan hükümlüler, yaz dönemi boyunca il genelindeki toplam 92 okulu, boya, tadilat, tamirat ve klima bakımını yaparak yenileyip yeni eğitim öğretime hazırladı.

Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında yaptıkları boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerle bir yandan toplum yararına çalışırken diğer yandan da ailelerine maddi destek sağlama imkanı buluyor. Bu çalışmalarla hükümlülerin sosyal hayata uyumları, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi ve iş disiplini kazanmaları hedefleniyor.

573 BİN LİRA EKONOMİYE KATKI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SODES desteği ve Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Adalet Köprüsü Olmaya Var mısın?” projesi kapsamında, hükümlülere meslek edindirme adına “ev tipi klima sistemleri montajı” ve “inşaat boyacılığı” kursları açıldı. Toplam 48 hükümlünün dahil edildiği kurslarda, yaz döneminde il genelindeki 92 okulun klimasının bakım, onarım ve temizliği yapıldı. Ayrıca 21 okulun tamirat ve tadilatı yapılıp sınıf, koridor ve idari odaları boyandı, 2 okulun bahçesine de oyun alanları çizilerek okullar 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Kurslar sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı ‘sertifikalı meslek sahibi’ olan hükümlüler, bu sayede 21 okulun boyanmasıyla 380 bin, yine okullardaki 2 bin 576 klimanın bakım ve onarımıyla da 193 bin olmak üzere toplam 573 bin lira ekonomiye katkı sağladı.

“ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM YUVALARINI YENİLEMEK MUTLULUK VERİCİ”

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce yapılan çalışmaların kamu hizmeti cezalarının etkin bir şekilde yerine getirildiğini ve somut verilerle istenilen hedefe ulaşıldığını söyledi. Yurdagül, “İlimizdeki okulların tadilatı ve boyanmasının, klimalarının bakım ve onarımının kamu yararına çalışma cezası bulunan denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından gerçekleştiriliyor olması önemli. Yaz döneminde hükümlülerimizin okullarda yaptıkları çalışmalarla kamuya 573 bin lira katkı sağlandı. Hükümlülerimiz bu kapsamda aldıkları eğitimle meslek sahibi olurken aynı zamanda devlete ve millete sağladığı faydanın farkındalığıyla rehabilite oluyor” dedi. Hükümlülerden Y.B. ise okullarda kamu yararına çalışma yapmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Hem kendi çocuklarımız hem diğer öğrenciler için yaz dönemi boyunca onlarca okulu yeniledik. Binlerce öğrenci artık daha temiz ve daha güzel bir ortamda ders işleyecekler. Onların, yenilenmiş okullarda eğitim öğretime devam etmelerini sağlamak hepimize manevi bir huzur ve mutluluk veriyor” dedi.

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