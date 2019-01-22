Hükümlüler Aydın'daki okulları yeniliyor

AYDIN'da hükümlüler, imzalanan protokol gereği il genelindeki okulların temizlik, bakım onarım ve boya işleri için kolları sıvadı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokol sonrası, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Aydın genelindeki okullarda boya, tadilat ve fidan dikimi çalışmalarına başladı. Nazilli'deki Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de gerçekleştirilen çalışmayı; Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Cumhuriyet Savcısı Aliye Bir ve Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu'da takip etti. Okul Müdürü Bünyamin Aras, Başsavcı Dönertaş ve beraberindeki heyete, hükümlülerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, eğitime katkı sunmak istediklerini belirterek, "Velilerimiz rahat olsunlar. Bizim gayemiz sadece çocuklarımızın tertemiz sınıflarında, spor salonlarında eğitim görmelerini sağlamak. Diğer kamuya açık olan, kamunun yararlanmasına sunulan her alanda bize ihtiyaç halinde, hükümlülerimizle görevi yapma noktasında azim ve kararlılığımız var. Eğitime verdiğimiz desteği bu şekilde ifade etmek, bizim için gurur verici bir olay" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ise, "Biz de Milli Eğitim camiası olarak Başsavcılığımızın başlatmış olduğu ve okullarımızın yarına olan bu etkinliğe sonsuza kadar destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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