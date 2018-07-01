Hukukçular Madımak'ta adalet istiyor

MERSİN, () - MERSİN Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz Madımak katliamına ilişkin, "İnsanlık suçunun zaman aşımı yoktur. Katillerin tekrar yargılanması gerekmektedir" dedi.

2 Temmuz 1993'teki Madımak katliamının 25'inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Yeşilboğaz; yaşananların insanlık suçu olduğunu belirtti. Olaylarda Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen güçlerin parmağı olduğunu dile getiren Yeşilboğaz, "Halk ozanı Pir Sultan Abdal'ı anmak üzere Sivas’ta bir araya gelen 35 canın konakladıkları Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesi, tarihe bir utanç ve kara leke olarak geçmiştir. Bu katliam, halkımızın yıllar süren aydınlanma, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesine karşı gerici bir harekettir. Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenlerin, cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye yönelik bir kalkışmasıdır. Hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, laiklikten, insan haklarından yana olan Mersin Barosu olarak, hiçbir insanlık suçuna sessiz kalmadık, hiçbir zaman da sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Katliamın üzerindeki karanlık perdenin aradan geçen 25 yıla rağmen hala aralanamadığını kaydeden Yeşilboğaz, şunları söyledi:

"Katiller, dava zaman aşımına uğratılarak özgür bırakılmış, göstermelik yargılamalar sonucu Sivas katliamının gerçek sorumluları yargılanamamıştır, adalet henüz yerini bulmamıştır. Madımak’ta adalet istiyoruz. İnsanlık suçunun zaman aşımı yoktur. Katillerin tekrar yargılanması gerekmektedir. Sanmayın ki, vahşice katledilen 35 canı unuttuk. Madımak’ı unutmadık, unutturmayacağız. Gün gelecek hesap soracağız. Bu acılar birlik ve beraberliğimizi daha da artıracaktır."



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