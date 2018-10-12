GAZİANTEP'te Hukukçu Hekimler Derneği kuruldu. Hekimlerin mesleki faaliyetleri sırasında karşılaşacakları her türlü hukuki soruna dayanışma ruhu içinde yardımcı olmayı ve katkı sağlamayı amaçlayan dernek, önleyici hukuk anlayışı kapsamında hekimlere yönelik eğitici ve yol gösterici bir misyon yükleniyor. Derneğin başkanlığını Dr. Avukat Cengiz Bayram yaparken, derneğin yönetim kurulu üyeleri Dr. Stajyer Avukat Hüseyin Cem Barlıoğlu, Dr. Avukat Nurhan Demirhan, Dr. Avukat Aynur, Avukat Dr. Ömer Akel gibi seçkin isimlerden oluşuyor.

Hukukçu Hekimler Derneği’nin, hukuk fakültesi lisans eğitimi almış tıp doktorları tarafından kurulduğunu söyleyen Dernek Başkanı Dr. Avukat Cengiz Bayram, derneğin bu özelliği ile hekimi anlayan, sahip olduğu tıbbi ve hukuki birikimini önce hekimlerin ardından da ülkemizin hizmetine sunacak bir sivil toplum kuruluşu olacağına dikkat çekti.

Bu oluşumla hekimlerin hak ve sorumluluklarını koruyacak ve mesleki sorunlarının çözülmesi aşamasında onlarla birlikte mücadele edeceklerini belirten Dernek Başkanı Dr. Avukat Cengiz Bayram şöyle konuştu:

“Sağlık sisteminin olmazsa olmazı olan hekimler, maalesef günah keçisi olarak herkes tarafından yıpratılmakta, daha da vahimi şiddet görmektedir. Hem hekimler hem de hekimlik mesleği günden güne itibar kaybetmekte, bilinçli aileler artık çocuklarını hekim yapmak istememekte; yaşanan hukuki ve sosyal sorunlar nedeniyle riskli ama önemli uzmanlık dallarına ilgi azalmaktadır. Diğer taraftan hekimler ile hukuk mesleğini icra eden profesyoneller arasında arzu edilen anlayış seviyesine ulaşılamamış olması da hekimlik mesleğinin bir başka handikapıdır. Derneğimizin varlığının temel felsefesi, bütün bu olumsuzlukların hekimlere ve hekimlik mesleğine verdiği zararı önce azaltmak, sonra da yok etmektir.”

Sağlık alanında son yıllarda sıkça yaşanan hukuksal sıkıntıları dernek olarak yakından takip ederek davaların çözülmesini sağlamak istediklerini belirten Dernek Başkanı Dr. Avukat Bayram; Meslektaşlarımızın görev sırasında başlarına gelebilecek sıkıntıları daha hızlı çözmek, hasta-hekim haklarını savunmak amaçlı böyle bir oluşumun içerisinde bulunduk. Hakaretlerle, tehditlerle ulu orta yerlerde yazılar yazan ve sağlıkçı düşmanlığı yapanlar artık karşılarında Hukukçu Hekimler Derneği’ni bulacak" dedi.

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