Hububat sektörü istişare toplantısında buluştu

GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB), hububat sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

GTB Hububat ve Bakliyat Satış Salonlarında gerçekleştirilen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Meclis Üyeleri Ahmet Karakan, Emin Balyemez, Bilal Tabur, Ali Yılmaz ve hububat sektör temsilcileri katıldı.

Sektörde yaşanan sorunlar, beklentiler ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Hububat Emtia Merkezi ve Otomatik Numune Sonda Alma Noktası hakkında bilgiler verdi.

Hububat meslek grubunun borsanın en fazla üyeye sahip meslek gruplarının başında geldiğini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, “Amacımız çiftçimizin alın terine ve emeğine değer katan, tarım sektörünün gelişmesine ışık tutan üyelerimize dünya standartlarında en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak “dedi.

Hububatçılardan numune alımlarıyla ilgili gelen talepler üzerine bu işlemi kolaylaştıracak ve daha teknolojik hale getirecek çalışmalara zaman kaybetmeden başladıklarını aktaran Akıncı, “Gerekli araştırmaları kısa sürede tamamlayarak yük araçlarından otomatik numune alımını sağlayan sonda makinasını borsamıza kazandırdık. Üyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Arasa girişinin hemen yanına kurduğumuz hizmet noktasında kamyon ve tırların üzerinden artık insan eliyle değil, otomatik sondalar aracılığıyla ürün numune alımlarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca alınan bu numunelerin analizleri de yine hizmet noktamızda zaman kaybedilmeden yapılmakta” diye konuştu.

Otomatik sonda alım noktasının geçtiğimiz hafta içerisinde hizmet vermeye başladığını anımsatan Akıncı, noktanın pazar günleri hariç gece saat 12.00’den sabah saat 08.00’e kadar hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Akıncı, konuşmasında ayrıca Hububat Emtia Merkezi’ne yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

FOTOĞRAFLI