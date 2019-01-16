Hotel Ekipmanları ve Food Product fuarları başladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANFAŞ Uluslararası 30'uncu Hotel Ekipmanları Fuarı ve 26'ncı Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Food Product başladı.

ANFAŞ Expo Center'da 16-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen eş zamanlı iki fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Almanya Konsolosu Wolfgang Wessel, ANFAŞ Genel Müdürü Ali Bıdı ile turizm ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

2019'DAN YENİ REKOR ÜMİDİ

Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, 2018'in hem Antalya hem Türkiye olarak turizm sektöründe rekorla kapandığını belirterek, “2019'a da büyük ümitlerle, heyecanla girdik. Beklentimiz 2019'da da yeni rekorlar gelmesi. İşte bugün 2019'un sektörle ilgili ilk fuarlarının açılışındayız. Bu fuarlar sektörün gelişmesinde, büyümesinde, yeniliklerin yaygınlaşmasında çok önemli. Bugüne kadar sektör bu fuarlara önemli destekler verdi. Eğer pastayı büyütmek istiyorsak, bu fuarlara daha çok destek vermeliyiz" dedi.

FUARLARA DESTEK ÇAĞRISI

Bu tür fuarlara hala Antalya'dan bile sektörle çok içli dışlı olmasına rağmen bazı firmaların destek vermediğini duymaktan üzüldüğünü dile getiren Vali Karaloğlu, “Eğer iş yaptığımız sektörde işimizi büyütmek istiyorsak, yerli fuar markalarımızı da büyütmek zorundayız. Pazarlama ve uluslararası arenaya çıkmanın önemli aracı fuarlardır. Antalya'da önemli fuar markalarımız var ve bunları el birliğiyle büyütmeli ve uluslararası marka haline getirmeliyiz" diye konuştu.

TURİZM 60 SEKTÖRE DESTEK VERİYOR

Turizmin 60 sektöre destek veren ve ekonomiyi tabana yayan çok önemli bir sektör olduğuna işaret eden Karaloğlu, “Sadece otelci, tur operatörünün kazandığı değil, serasında domates biber üreten, besicilik yapan, yumurta, et, süt üreten herkes payını alıyor. Gıdanın sanayileşmiş diğer ürünlerini üretenler de payını alıyor. Onun için turizmin büyümesi ekonomimizin büyümesi ve tabana yayılması için de çok önemli" dedi.

'70 MİLYON TURİST, 70 MİLYAR DOLAR HAYAL DEĞİL'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un 2023 turizm hedeflerini revize ettiğini de belirten Karaloğlu, “Daha önce Türkiye 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefi koymuştu ve yeni hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar olarak revize edildi. Hem Antalya hem Türkiye'nin bunu başarma potansiyeli var. 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelire ulaşabiliriz. Bunun için işbirliği içerisinde çalışırsak başarabileceğimizi 2.5 yıllık Antalya Valiliği dönemimde gördüm. 70 milyon turist ve 70 milyar dolar hayal değil. Antalya, Türkiye'nin bu hedefine en güçlü desteği verecek il olacaktır" dedi.

45 MİLYON DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Hotel Ekipmanları ve Food Product fuarlarının turizm ve gıda sektörüne yön veren fuarlar olduğunu belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu iki fuarın yeniden kapılarını açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Fuarcılığın ülke ve kent ekonomisinin can damarı olduğunu belirten Ali Bıdı, “Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ANFAŞ olarak biz de rotamızı yurtdışına çevirirken, yeni fuarlar hedefliyoruz. ANFAŞ, fuarcılık turizmine en büyük katkıyı sağlamıştır ve fuar sayımızı artıracağız. Eş zamanlı olarak büyük başarı sağlayan fuarımız otel ekipmanları, gıda ve içecek sektöründe 3 bin 800'ün üzerinde markasıyla dört gün boyunca ürünlerini sergileyecek. Yurtiçinde 7 bölgeden, 40 ülkeden 50 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Fuarda 1000'in üzerinde alım heyetiyle en az 45 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. ANFAŞ fuarları tüm Türkiye'nin fuarlarıdır ve Antalya kazandıkça ülkemiz de kazanmaya devam edecektir" dedi.

YATAK ODALARINDA ÜLKE ESİNTİLERİ

Hem otel ekipmanları hem de gıda ve içecek sektöründe özellikle yerli üretim markaların sergilendiği fuarda iç mimarlar tarafından da ülke konseptleriyle hazırlanan otel odaları büyük beğeni topladı. Konseptler arasında Brezilya, Meksika, Rusya, Fas, İskandinav ülkeleri gibi ülkelerin kültürel ve sanatsal yönleri öne çıkarıldı.

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