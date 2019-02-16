Hostesler fuara hazır

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans, fuar sezonunda görev yapacak hostes kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Antalya ve çevresinde düzenlenen fuar ve tanıtım organizasyonlarında görev yapacak hostesler, hazırlıklarını tamamladı. Kent merkezi başta olmak üzere ilçe ve çevre illerde düzenlenen fuarlara giden hostesler, ajansta düzenlenen eğitim seminerlerine katılıyor.

Ajans sahibi Esra Keskinol'dan 'Stant hostesliği nasıl yapılır' sorusunun yanıtını öğrenen hostes ve adaylar, aldıkları eğitimden memnun. Eğitimlerden arta kalan zamanlarda ise ajansın web sitesi için objektif karşısına geçen hostesler, güzellikleriyle dikkat çekiyor. Son olarak ajans kadrosuna dahil olan Şeyma Bağcı, Aylin Gıhani, Ayşegül Acar ve Zhansaya Ahibayeva'nın tanıtım fotoğrafları çekildi. Fotoğraf çekiminde farklı elbiselerle poz veren hostesler, tanıtım sayfasında yerini aldı.

Bir manken için fotoğrafın çok önemli olduğunu aktaran Esra Keskinol, "Duruş, poz, estetik ve güzelliğin birleşimini yansıtan kişiye manken diyoruz. Fuar sezonunda ise stantlarda görevlendirdiğimiz gençlerimizi de hostes olarak adlandırıyoruz. Aralarında çok fark var. Ekibime bu farkı anlatıyorum" dedi.

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