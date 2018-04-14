Hopa’da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), () – ARTVİN’in Hopa ilçesinde otomobil, park halindeki otobüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa yolu liman mevkiinde meydana geldi. Karayolu kenarında park halindeki otobüse, 07 NN 216 plakalı özel otomobil arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan Murat Özçiçek (37) ve yabancı uyruklu M.Z. (41) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Özçiçek hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.Z.’nin ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.