Honaz tünelinde ışık kasım ayında görülecek

DENİZLİ'de çevre yolu güzergahında Ankara ile Antalya karayolunu birbirine bağlayacak olan Honaz Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor. Tünelde inceleme yapan Denizli Valisi Hasan Karahan, iki taraflı süren delme çalışmaları kapsamında yüzde 73'e ulaştıklarını, kasım ayında tünelde ışığın görüleceğini söyledi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, çalışmaları devam eden Honaz Dağı Tüneli'nde inceleme yaptı, kazı delme çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Partili Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu'nun da eşlik ettiği inceleme gezisinde Vali Karahan, tünelleri gezdi. Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, sağ ve sol tüp tüneller hakkında bilgi verdi. Vali Hasan Karahan, tünelde yaptığı açıklamada, tünelde çalışmaların 24 saat boyunca sürdüğünü belirterek, "Çalışmalar devam ediyor. Tünelin yüzde 73'ünü bitirdik. En geç Kasım ayına kadar delme işlemi tamamlanacak ve ışığı göreceğiz. Yıl sonunda, kışın olağanüstü bir durum olmazsa geçici olarak belki tünel kullanabilecek" dedi. Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, sağ ve sol olmak üzere gidişli gelişli iki ayrı tünel kazıldığını, bir tünelin uzunluğunun 2 bin 600 metre olacağını ve delme işleminin kasım ayında biteceğini söyledi.

İki tünelin tamamlanması için kazılacak bölümün toplam 1350 metre olduğu bildirildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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