Honaz'da ışığı görmeye 783 metre kaldı

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, Afyonkarahisar yolunu Antalya karayoluna bağlayacak olan ve yapımı süren Honaz Tünelleri'nde inceleme yaptı. Vali Karahan, iki ayrı tünelde toplam 4 bin 283 metre ilerleme sağlandığını, ışığı görmeye ise 783 metre kaldığını açıkladı.

Vali Hasan Karahan, Honaz ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Kaymakam Zafer Öz, ilçedeki yatırımlar hakkında Vali Karahan'a bilgi verdi. Honaz Belediyesi'ni de ziyaret edip, Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu'yla görüşen Karahan, daha sonra yapımı devam eden Honaz Tünelleri inşaatına geçti. Denizli-Afyonkarahisar karayolunu, Antalya karayoluna bağlayacak tünellerde inceleme yapan Karahan'a, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Baş Mühendisi Alparslan Eşlik bilgi verdi. Yapımı süren Honaz Tünelleri'nde sol tüpte 2 bin 264 metre, sağ tüpte ise 2 bin 18 metre olmak üzere toplam 4 bin 283 metre ilerleme sağlandığı, kalan tünel uzunluğunun ise toplamda 783 metre olduğunu belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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