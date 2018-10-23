Homeros Kısa Öykü Yarışması sonuçlandı

BORNOVA Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Homeros Kısa Öykü Yarışması’nde derece giren eserlerin sahipleri, ödüllerini Kayadibi’nde düzenlenen törenle aldı.

Bornova Belediyesi’nin Türk Edebiyatı’na yeni eserler kazandırmak amacıyla 7'ncisini düzenlediği Homeros Kısa Öykü Yarışması’nda ödül heyecanı yaşandı. Halim Yazıcı, Bahri Karaduman, Yıldız İlhan, Murat Şahin ve Şengül Kıran’ın jürisi olduğu yarışmada dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllerini eski köy yerleşimi olan Kayadibi’nde düzenlenen törende aldı. Yarışmada birinciliği "Erikler çiçek açarken" adlı öyküsü ile Eskişehir’den Münevver İzgi elde ederken, "Bay çok bilmişin deneylik hafızası" ile Manisa’dan Arzu Turgut ikinci, "Huş Ağacı" isimli eseriyle de Ankara’dan Mustafa Selma Çaltepe üçüncü oldu. İzmir’den Nurullah Özaltun "Mülteci Bandosu", Mehmet Edemen de "Neşe" isimli öyküleri ile jüri özel ödülüne layık görüldü. Ayrıca 12 eser daha yayınlanmaya değer bulundu. Birincilik ödülü 5 bin, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü ise 2 bin Türk Lirası oldu. Jüri özel ödülene layık görülenlere ise 1000'er lira çekleri verildi.

İZMİR, ()

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