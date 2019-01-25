Hollandalı tarım devi yatırım araştırması için İzmir'e geldi

DÜNYADAKİ en başarılı tarım uygulamalarına imza atan ve Türkiye’de en az 5 bin başlık çiftlik zinciri kurmak isteyen Hollandalı dev şirketten bir heyet, İzmir Ticaret Odası’nı (İZTO) ziyaret ederek kente yatırım olanaklarını inceledi. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, firma temsilcilerine, bu yatırım için en doğru yerin İzmir olduğunu belirtirken, şirket sahibi Cors Den Engelsen Heemskerk, yatırım planlarında İzmir’in ilk sırada yer aldığını söyledi.

Hollanda Livestock Heemskerk Bv Şirketi, Türkiye’de yapacağı yatırım için İZTO’yu ziyaret ederek kentle ilgili bilgi aldı. Şirketin sahibi Cors Den Engelsen Heemskerk ve Dünya Türk İş Konseyi Üyesi Avrupa Konsey Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yamaç’ın beraberindeki heyetle gerçekleştirilen toplantıya, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuz Özkardeş, Mehmet Şahin Çakan, Serdar Gökhan Arıkan, Meclis üyeleri Cüneyt Güleç, Ahmet Dönmezler ile hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren İZTO üyeleri katıldı.

ÖZKARDEŞ: HOLLANDA İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ

Toplantıda bir açılış konuşması yapan Oğuz Özkardeş, yüzde 16’lık pay ile Türkiye’ye en çok doğrudan yabancı yatırım yapan ülke olan Hollanda ile tarım ve hayvancılık sektöründe de işbirliğini arttırmak istediklerini vurguladı. İZTO’da tarım, gıda ve hayvancılık alanında 10 bini aşkın üyenin faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Özkardeş, "Bu sektöre özel önem veriyoruz. İzmir’in tarım ve hayvancılıkta muazzam bir potansiyeli var. Tarım sektöründe yatırım yapacak uluslararası şirketler için en ideal adresin İzmir olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

HOLLANDALI PATRONDAN ÖVGÜ

Livestock Heemskerk Bv Şirketi’nin sahibi Cors Den Engelsen Heemskerk de, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektöründe dünya lideri olabilecek kapasiteye sahip olduğuna inandıklarını vurgulayarak, ayrıca İzmir’i sevdiğini, yatırım planlarında ilk sırada yer aldığını belirtti. Hollanda hayvancılık sektörünün AB’deki uygulamalardan olumsuz etkilendiğini ve arazi yetersizliğinin sektörün üretim alanını kısıtladığını kaydeden Heemskerk, "Şirketi İzmir’e konumlandırmak, en az 5 bin başlık çiftlik zinciri kurmak, piyasanın ihtiyacını karşılamak Türkiye’de hayvan ithalatını azaltmak hatta ihraç edebilir hale getirmek yönünde hedeflerimiz var" diye konuştu.

Dünya Türk İş Konseyi Üyesi Avrupa Konsey Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yamaç ise, Türkiye hayvancılık sektörünü çok yakından incelediklerini ve iki taraf için de son derece önemli bir işbirliği oluşabileceğini dile getirdi.

İZMİR, ()

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