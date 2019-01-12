Hollandalı sanatçıdan Kaş'ta sergi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yerleşik yaşayan sanatçı Hollandalı Carel Kallenbach, "Türkiye'de kış manzaraları ve ilk görüşte aşk" konulu resim sergisi açtı.

Kaş Kültürevi'ndeki 73 yaşındaki ressam ve müzisyen Carel Kallenbach'ın sergisinin açılışına Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, sanatçı dostları ve Kaşlılar katıldı. 10 yıldır Türkiye'de, son 5 yıldır da Kaş'ta yaşamını sürdüren Kallenbach'ın sergisinde, yağlı boya ve akrilik tekniğiyle yapılmış 18 eseri yer aldı. 12 Şubat'a kadar açık kalacak sergi Kallenbach'ın 40'ıncı kişisel sergi, Kaş'ta ise açtığı dördüncü sergi oldu.

Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, "Biz turizmi kum, deniz, güneş olarak yorumluyoruz. Türkiye'de ve dünyada alternatif turizmin önemli merkezlerinden biri olan Kaş'ta, turizmin en önemli ögelerinden biri sanat. Bunun en güzel örneği Kaş'ta her ay açılan sergiler" dedi.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, "Kaş Kültürevi bugün dünya çapında, çok boyutlu bir sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyor. Müzisyen, ressam olan bir sanatçı. Dünyanın farklı ülkelerinde 40 sergi açmış bir sanatçı. Kaş'ta yerleşik yaşıyor. Yeni Kaşlılar olarak adlandırdığımız sanatçı dostlarımız, yaptıkları sosyal çalışmalarla, açtıkları sergilerle, Kaş'ın sosyal ve kültürel yaşamına, turizmine önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İngiliz sanatçı Carel Kallenbach piyano eşliğinde Türk sanatçı İzgü Güner'le birlikte konser verdi.

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