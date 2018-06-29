Hollandalı işadamlarından Başkan Gülsoy'a ziyaret

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - HOLLANDA - Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre ve beraberindeki heyet, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odasına yapılan ziyarete Hollanda - Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Hollandalı işadamları katıldı. Yapılan ziyarette konuşan Emre, "Amacımız Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek. Bu amaçla buradayız. Bu ilişkiler çerçevesinde yapılacak çok işimiz var" dedi.

Hollandalı işadamı Peter Den Elzen ise, "Amacımız Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak. Türkiye'ye karşı bazı önyargılar var. Bunu kırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, "Bizler ticaretle uğraşıyoruz. Türkiye ile Hollanda arasında siyasi sıkıntılar olabilir ama bu ticaretimizi engellememeli. Ticaret bir görüş için yapılmıyor. Herkes kendi rızkının peşinde. İnşallah önümüzdeki süreç içinde Hollanda'da yatırım yapmayı ve oradan gelecek yatırımcıları ağırlamayı ümit ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte ticaretimizi daha ileri düzeye taşırız" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Gülsoy şöyle konuştu: "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişki yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesinin ardından Hollanda ile karşılıklı dış ticaretimizde beklenen artış maalesef yakalanamamıştır. Karşılıklı ticaretin artırılması için tüm siyasi gelişmelerden etkilenmeden daha yakın ilişki kurarak birbirimizi daha iyi tanımalıyız diye düşünüyorum. Son 4 yılda Hollanda ile dış ticaretimiz 3 milyar doları aşmış ve ihracat - ithalat dengeli bir şekilde 2017'de 4 milyar dolara ulaşmıştır. Şehrimizin bu ticaret içindeki payı ise yaklaşık 23 milyon dolar ile son derece düşüktür. Küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada Ticaret savaşları yaşanırken ticarette etkin olmak için bizler de iş birliğimizi artırmalıyız. Bunu başarmak bizlerin elinde diye düşünüyorum."



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