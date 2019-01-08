Hokeyin şampiyonları Vali Gül’ü ziyaret etti

TÜRKİYE Süper Lig Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları Gaziantep İl Emniyet Müdürü ve Polisgücü Spor Onursal Başkanı Faruk Karaduman ve Kulüp Başkan Mehmet Kaplan ile yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Şampiyonları kutlayan Vali Gül başarıya giden yolda takımlara gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

2019 yılında Gaziantep Polisgücü Sporun üç ayrı kategoride Avrupa Şampiyonasına katılacağını ifade eden Başkan Mehmet Kaplan, "Gaziantep Polisgücü Sqor hokey takımları Avrupa’da bilinirlik oranı en yüksek takımlar arasında. Peş peşe altı ayrı Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye’ye getirdik. 2018 yılında üç Avrupa Şampiyonluğu üçte Türkiye Süper Lig şampiyonluğunu kazandık. Önümüzde Şubat Ayında Hırvatistan’da gerçekleştirilecek olan Avrupa’nın hokey alanında ki en yüksek ligi olan Trophy ligi var. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Şampiyona 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Hırvatistan’da gerçekleşecek ve Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla karşılaşacağız" dedi.

VALİ GÜL ŞAMPİYONLARI KUTLADI

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gül şampiyon takım sporcuları, kulüp başkanı ve yöneticileri kutlayarak sporcularla sohbet etti. Takımlarının elde ettiği başarının Gaziantep adına gurur verici olduğuna da dikkat çeken Vali Gül her türlü konuda gerekli desteği vereceklerini söyledi.

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