Hokeyciler, Alanya'ya gitti

GAZİANTEP, () - AVRUPA Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsilen mücadele edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı Gaziantep kampını tamamlayarak Alanya'ya gitti.

Hokey salonu bulunmayan ve çalışmalarını standart dışı alanlarda gerçekleştirerek Türkiye'ye altı Avrupa Şampiyonluk kupası kazandıran Polisgücü Hokey takımları ülkenin gururu olmayı sürdürüyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de ilk kez Türkiye'nin temsil edileceği şampiyona öncesi hokeyciler çalışmalarını tamamlayarak kamp için Alanya'ya hareket etti. Türkiye'nin Trophy'de önemli bir şans yakaladığını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Bu güne kadar sporcularımız buldukları standart dışı çalışma alanlarında hokey çalışarak Türkiye'ye toplam altı Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırdı. Şu an en üst ligde yine ülkemizi temsil etmek için gidiyoruz. 6 Şubat'ta Hırvatistan'a hareket edeceğiz ve son antrenmanımızı 7 Şubat'tan itibaren şampiyona maçlarına kazanmak için çıkacağız" dedi.

Polisgücü Hokey takımının Gaziantep'te gerçekleştirdiği son antrenmanında sporculara moral veren Başkan Mehmet Kaplan ve Başkan Yardımcısı Mesut Acar, teknik heyet ve sporcularla sohbet edip, baklava ikram etti.

FOTOĞRAFLI