Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müzik alanında yükseklisans yapan Mahmut Cemal Sari, saz ve söz ustalarıyla birlikte sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere halk müziği tutkunları büyük ilgi gösterdi. Konserde, geçtiğimiz günlerde çıkan yeni albümü “Öz”den örnekler sunan Mahmut Cemal Sari, müzik kariyerinde kendine eşlik eden, destek veren hocalarıyla birlikte saz çalıp türkü söyledi. Saz çalmayı öğrendiği babası Veli Sari başta olmak üzere ünlü ustalar Erdal Erzincan, Cihan Yurtçu, Mercan Erzincan, BUÜ Devlet Konservatuvarı’nda yükseklisans hocaları Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Doç. Dr. Ersen Varlı, kardeşi ve aynı zamanda akademisyen olan Ozan Sari ve Konservatuvar Müdürü Prof. İsmail Göğüş ile aynı sahneyi paylaştı. Konserin sonunda, kendine eşlik eden sanatçılara ve izleyenlere teşekkür eden Mahmut Cemal Sari, “İnsan sevdikleriyle birlikte olduğunda daha güçlü hissediyor kendini" dedi.

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