Hocabali Hamamı'nda restorasyon başlayacak

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'daki tarihi Hocabali Hamamı'nda restorasyon çalışmaları önümüzdeki mayıs ayında başlayacak.

Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik kent merkezinde Oluklaraltı Caddesi'nde bulunan tarihi Hocabali Hamamı'nın restorasyon projesinin hazırlandığı bildirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Özçelik, "Hocabali Hamamı'nın restorasyon proje çalışmaları tamamlandı. Gerekli kurul kararlarından geçti ve restorasyon yapım ihalesi de tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma önümüzdeki günlerde şantiyesini kuracak ve kış mevsimi dolayısıyla mayıs ayı itibariyle çalışmalarına başlayacak" dedi.

Daha önce aynı bölgede bulunan tarihi Şeyh Sinan Camii'nin restorasyonunun tamamlandığını belirten Özçelik, "Ak Partili belediyemiz döneminde de Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi ve Piribaşlar Konağı'nın restorasyonu tamamlanmıştı. Piribaşlar Evi'nin yanındaki Mısırlılar Evi'nin bakım ve onarımı ise Burdur Valiliği'mizce yapılmıştı. Hocabali Hamamı'nın restorasyonunun tamamlanmasıyla Burdur'umuza tarihi bir alan kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

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