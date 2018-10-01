Hobi Festivali'nde renkli gösteri

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konyaaltı Hobi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Hobi Festivali'nde binlerce vatandaşı, hayalini kurdukları hobileriyle buluşturdu. Konyaaltı Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen Hobi Festivali, off-road yarışlarından paramotor uçuşlarına, konserlerden dans gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İki gün boyunca etkinlik alanında hobi kulüpleri ve vatandaşlarla bir arada olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu kadar kapsamlı hobi festivalinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti. 50'den fazla hobi grubunu, hobi sahibi vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Başkan Böcek, festivalde off-road aracı kullandı, dart oynadı. Başkan Muhittin Böcek, bir dönemin vazgeçilmez motosikleti Jawa ile de tur attı.

Etkinliklerin ikinci gününde stantları tek tek ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, kulüp temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Böcek, etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren başta Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) olmak üzere, RC ve okçuluk kulübü üyelerine de ödüllerini verdi. Ödül törenin ardından alternatif rock müziği grubu Taksis, konser verdi. Etkinlik alanını dolduran Antalyalılar gönüllerince eğlendi.

FOTOĞRAFLI