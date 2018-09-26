'Hobi Fest 2018' başlıyor

Aslı DURAN/ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Hobi Fest 2018', 29-30 Eylül'de Konyaaltı Belediyesi önünde ve yan tarafında hazırlanan etkinlik alanında gerçekleşecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, düzenlediği basın toplantısında 'Hobi Fest 2018' programı hakkında bilgi verdi. Hobi Fest'in belediye hizmet binası önünde ve yan tarafında hazırlanan etkinlik alanında, 29 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacağını açıklayan Başkan Böcek, 30 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sona ereceğini belirtti.

50 HOBİ KULÜBÜ KATILACAK

Geçen yıl 33 hobi kulübünün katıldığı Hobi Fest'i 57 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Başkan Böcek, bu yıl toplam 50 hobi kulübünün katılacağını duyurdu. HobiFest'in 7'den 77'ye tüm halka hitap ettiğini ve çeşitli etkinliklerin olacağını anlatan Başkan Böcek, “Antalya'nın yanı sıra diğer illerden de hobi kulüpleri katılacak. Etkinlikler kapsamında belediyemizin yan tarafında oluşturulan özel alanda Enduro Motosiklet Yarışı ve Off-Road Özel Seyirci Etabı ile adrenalin tutkunları heyecan dolu dakikalar yaşayacak" dedi.

ZİÇEV, TEMA VE TEGV İLE FARKINDALIK YARATILACAK

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) katılımıyla Hobi Fest 2018'de farkındalık yaratacaklarını açıklayan Başkan Muhittin Böcek, “Türk Hava Kurumu model uçak yapımı ve uçak simülasyon gösterisi, okçuluk kulübü ok atma yarışları, dalış, kayak, triatlon, bisiklet, kamp ve dağcılık workshopları, klasik otomobil, vosvos, klasik 124 ve motosiklet sergileri yapılacak. Ayrıca antika radyo sergisi, pul koleksiyonu sergisi, fotoğraf çekim workshopları, zumba gösterisi, modern dans gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN ÖZEL FESTİVALİ'

29 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Engelsiz Yaşam Derneği Ritim konseri, saat 20.00'de ise Taksis Grubu tarafından rock konserinin gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Böcek, “Herkesin kendinden bir şey bulabileceği Türkiye'nin en özel festivaline tüm halkımız davetlidir" dedi.

Böcek, açıklamasının ardından belediye hizmet binası yanında yapımı devam eden offroad alanında incelemede bulundu.

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