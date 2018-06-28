"Hızlı tren İskenderun’u canlandıracak"

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - TCDD 6.Bölge Müdürü Oğuz Saygılı İskenderun’a kurulacak olan Hızlı Tren Projesi ve terminali ile ilgili bilgiler verirken proje ile yük, yolcu ve lojistik alanında büyük artışlar sağlayacağına dikkat çekti.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda üyelere bilgi veren TCDD 6.Bölge Müdürü Oğuz Saygılı, hızlı tren projesinin hayata geçirilmesi ile İskenderun’da yolcu, yük ve lojistik yönden önemli artışlar sağlanacağını söyledi. TCDD 6.Bölge müdürü Oğuz Saygılı, Hızlı Tren projesi ile ilgili İskenderun’da yapılacak olan Gar binası için tekliflerin alındığını belirterek şunları söyledi:

“Hazırlamış olduğumuz proje de İskenderun, Sarıseki, Payas, Dörtyol Erzin Adana güzergahı üzerinde hızlı tren projesini hayata geçirmek için alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. İskenderun’a yapılacak olan son derece modern ve yeni Tren Garı için talepler de alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Öncelikle Sarıseki İsdemir-Sarıseki istasyonları arasında bulunan ve sanayi kuruluşlarına hitap eden 6 adet hemzemin geçit alt geçide dönüştürülecektir. İsdemir İstasyonu İskenderun cihatinden ayrılarak yaklaşık 2 bin 600 metre uzunluğunda bir iltisak hattı bağlantısı ve yaklaşık 320 dönüm büyüklüğünde İskenderun OSB’ye Yük Merkezi planlanmaktadır. Proje firmasına yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2018 Ağustos ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra Toprakkale-İskenderun hat kesminde 38 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. Bu hemzemin geçitlerin alt veya üst geçit yapılarak iptal edilmesi için Hatay Valiliğinden olur alınmış ve projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. Demir yolunun kotu yükseltilerek ve geosentetik duvar yöntemi kullanılarak hemzemin geçitlerin alt geçitlere dönüştürülmesi planlanmaktadır. Böylece 20 adet hemzemin geçit alt geçit veya üst geçit yapılarak iptal edilecektir. İskenderun Hızlı Tren Garı binasının yoğun yolcu potansiyeline hizmet edebilecek şekilde yapılması sağlanacaktır. Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesi ile İskenderun’da gerek yolcu ve yük gerekse lojistik yönden önemli artışlar sağlanacaktır”

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, TCDD 6. Bölge müdürü Oğuz Saygılı’ya İskenderun için son derece önemli bir proje hakkında verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, günün anısına kahve ve fincan takımından oluşan plaketi takdim etti.

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