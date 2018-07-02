Hizan'da Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi

Engin AYDIN/HİZAN,(Bitlis)- ()-BİTLİS'in Hizan ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu kayıtları yoğun ilgiyle başladı.

28 Haziran'da başlayacak derslere kayıt olan çocuklar, diledikleri alanda spor yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü özellikle yaz tatilini geçirecek çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulu kayıtları başladı. Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen açılışa, İlçe Müdürü Erkan Döymaz ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz,yaz spor okullarına değişik okullardan 126 öğrencinin kayıt yaptığını belirterek,“En büyük yararı sağlıklı yaşam, disiplin ve sosyalleşmektir. Yaz okulları sayesinde çocuklarımız kötü alışkanlıklardan ve terör belasından uzak kalacaklar. 2 ay boyunca çocuklarımız tesislerimizde antrenörlerimiz vasıtasıyla spora yönlendirilecek. Bütün branşlarımızı çocuk ve gençlerimizin hizmetine açtık. Farklı branşlarda tesislerimizde antrenörlerimizin idaresinde yaz spor okullarında halkımızın hizmetindedir. Amacımız, okulların kapanmasının ardından öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleri, spor disiplinine alışarak bundan sonraki hayatlarında sevdikleri bir branşta güzel bir hobi sahibi olmalarını sağlamak ve yetenekli oldukları branşa yönlendirerek, eğitmek ve milli takıma kazandırmaktır."dedi.

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