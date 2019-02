Hisarcıklıoğlu'ndan, Polat'a ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Vahap Munyar, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, "Malatya'nın fahri hemşehrisi olan TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu Malatya'da gerçekleştirilen her programa iştirak ederek Malatya'yı memleketi gibi gördüğünü göstermektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de Rabbim bizlere bu millete hizmet etmeyi her daim nasip etsin. Tekrar Malatya'mıza hoş geldiniz diyor, sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Sayın Başkanımız daha önceki ziyaretlerimizde de bizleri çok güzel bir şekilde ağırlamıştı. Malatya'mıza çok güzel hizmetleri olan Sayın Başkanımızı bu hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Sayın Başkanımızın hediyesi olan bakır el işlemeli semaver setini TOBB sergileyeceğim" şeklinde konuştu.

Milletvekili Tüfenkci ise, görevi gereği Türkiye'nin her noktasını gezen bir başkan olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sorunlarını bilen ve yakından ilgilenmektedir. Malatya'mız sanayi alanında her geçen gün büyümekte ve bölgesinde farklılık oluşturacak şehirlerden. Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya'da çok güzel hizmet ve yatırımları gerçekleştirdi. Malatya’da gerçekleştirilecek olan programların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, Polat'a çikolata hediye ederken, Polat da katılanlara kayısı ve bakır el işlemeli semaver seti hediye etti.

