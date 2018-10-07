Hisarcık spor tesisi törenle hizmete açıldı

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediyesi tarafından Hisarcık Erciyes Mahallesinde yapımı tamamlanan Spor Kompleksi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hisarcık Spor Kompleksi’nin açılış törenine, Kayseri Vali yardımcısı Mehmet Emin Avcı ve Vali yardımcısı Mustafa Çek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve mahalle sakinleri katıldı.

Hisarcık halkının talebi üzerine yapılan çalışma ile spor kompleksi inşa ettiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Hisarcık bölgesi şehir merkezine uzak ancak doğal yapısı ile yeşillikler içinde kendine özgün bağcılık kültürü güzel ve şirin bir yerleşim bölgesidir. Hisarcıklı gençler futbol sahası ve spor tesislerinin olmadığından sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Bizde halkın bu haklı isteğini yerinde bularak futbol sahası ile spor tesisi yaptık. Bugün düzenlenen tören ile hizmete açtık. Şehrin merkezinde ne hizmet var ise en ücra semtinde de aynı hizmet bulunmaktadır. Kısacası artık her yer Melikgazi olmaktadır. Melikgazi de yaşamanın ve bulunmanın tüm güzelliklerinden faydalanmaktadır. Bilinçli, bilgili ve istikrarlı bir yönetim ile artık Melikgazi bir referans belediye olmuştur. Her gün yeni bir tesis ve yatırım ile ilçe adeta bir bütün olarak yenilenmektedir" dedi.

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