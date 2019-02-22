Hisarcık Belediyesinden eğitime destek

KÜTAHYA'nın Hisarcık Belediyesi, Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşeyerek yürüyüş yolu oluşturdu.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Okul Aile Birliği Başkanlığının girişimleri sonucu yemekhane arkasında bulunan toprak alana 60 metrekarelik parke taş döşenerek oluşturulan yürüyüş yolu için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve belediye personeline teşekkür etti.