Hırsızlıktan gözaltındaki 5 Gürcü futbolcu serbest

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali'nde oynayan ve girdikleri AVM'de mağazadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 futbolcu, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı çarşamba günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde bulunan AVM'deki bir mağazada meydana geldi. Mağazanın kapanmasının ardından hesapları ve ürünleri kontrol eden görevliler, alarmları sökülen eşofman, spor ayakkabı ve şort olmak üzere 9 parça eşyanın çalındığını tespit etti. Görevliler durumu polise bildirdi. İnceleme başlatan ekipler, işyeri ve AVM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının saat 17.45 sıralarında gerçekleştiğini belirleyen polis, aynı saat aralığında gelen müşteriler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takiple şüphelilerin 5 kişi olduğu belirlendi.

Kullandıkları kiralık otomobilin plaka kayıtlarından Belek'te 5 yıldızlı bir otelde kaldıkları tespit edilen Giorgi B., Kakha K., Papuna M., Data S. ve Guram M.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Antalya'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali oyuncuları olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolllerinden sonra emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 Gürcü, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.