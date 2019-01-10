Hırsızlık zanlısı tutuklandı

MERSİN, () - MERSİN'de, çalıntı plaka taktığı otomobille küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki Esenli Mahallesi'nde 4 küçük baş hayvanın çalınması sonrası hırsızları yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kullandıkları aracın plakasına ulaşan jandarma, kısa sürede 2 hırsızı yakaladı. Araçtaki aramada 2 çalıntı plaka, 1 av tüfeği, 2 bıçak ve 1 demir kesme makası ele geçiren ekipler, zanlıları sorgulamak üzere karakola götürdü.

Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, bu olayın ardından 16 hırsızlık olayının daha aydınlatıldığı bildirildi.



FOTOĞRAFLI

