Hırsızlık yapan çocuk yine suçüstü yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde C.K. (13) hırsızlık yapmak amacıyla camını kırarak girdiği evde polis tarafından suçüstü yakalandı. Geçen cumartesi gecesi 3 iş yerine camlarını taşla kırarak girdikten sonra hırsızlık yaptığı ve 4'üncü işyerine girmek istediği sırada polis tarafından suçüstü yakalandığı öğrenilen C.K., işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, İspat Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı eve hırsızlık amacıyla camını kırarak giren C.K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. C.K.'nin Geçen cumartesi gecesi 3 iş yerine camlarını taşla kırarak girdikten sonra hırsızlık yaptığı ve 4'üncü işyerine girmek istediği sırada polis tarafından suçüstü yakalandığı bildirildi. C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından yaşının küçük olması nedeniyle tekrar ailesine teslim edildi.