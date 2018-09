Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir mağazadan alışveriş yapan kadının çantasını çaldığı iddia edilen A.M. polis tarafından yakalandı.

Manavgat'ta geçen cumartesi günü alışveriş yapan bir kadının çantası kayboldu. Olayın polise haber verilmesiyle, mağazadaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çantanın A.M. tarafından alındığını belirledi. Şüpheli, asayiş büro amirliği ekipleri tarafından yakalandı. A.M., ifadesinde mağazadan çantayı aldıktan sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştığını, içindeki 85 lirayı ve cep telefonunu aldığını, çantayı çöpe attığını belirtti. Polis merkezindeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen A.M., adli kontrolle serbest bırakıldı.

