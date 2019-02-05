Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan T.S. tutuklandı.

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında sahiplerinin olmadığı sırada eve giren bir kişi çeşitli ziynet eşyalarıyla bir miktar parayı alarak kaçtı. Ev sahipleri eve gelmesinin ardından fark ettikleri hırsızlık olayını polise bildirdi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada, hırsızlık şüphelisinin T.S. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan T.S.'nin evinde yapılan aramada altın kolye, altın alyans, tektaş altın yüzük, bir çift altın küpe, imitasyon zincir ve nazar boncuklu imitasyon kolye bulundu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bulunan 495 liraya hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilerek el konuldu.

Polis merkezinde alınan ifadesinde suçunu itiraf eden T.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgusu yapılan T.S. hırsızlık suçunu paraya ihtiyacı olduğu için işlediğini öne sürdü. Sulh ceza hakimliğine gönderilen T.S. yapılan duruşmanın ardından tutuklandı.

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