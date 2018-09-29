Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir marketten hırsızlık yaparak 124 liralık ürün çaldığı iddia edilen M.S. tutuklandı.

Side antik kentinde bulunan bir markete geçen çarşamba günü gelen kimliği belirsiz bir kişi, marketin içinde dolaştıktan sonra dışarı çıktı. Bir süre sonra aynı markete yine gelen ve alışveriş yapmadan çıkan şüpheli mağaza görevlilerinin dikkatini çekti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mağaza görevlileri şüphelinin, market içinde alışveriş yapacakmış gibi dolaştığını bu sırada kimsenin kendini görmediğinden emin olduktan sonra aldıkları ürünleri şortunun içine koyup para ödemeden mağazadan ayrıldığını fark etti. Yapılan incelemede şüphelinin marketten aynı yöntemle 2 alkollü içecek, pastırma, kaşar peyniri ve konserve aldığı tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin daha önceden Side antik kentinde esnaflık yapan M.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma devriyesi bir gün sonra şüpheliyi sokakta yürürken yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunda aynı marketten daha önce de aynı yöntemle 4 defa hırsızlık yaptığını söyleyen şüpheli M.S., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI