Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Manavgat'ta çeşitli iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda iş yerlerine girerek bahşiş kutuları ve yazar kasalardan para ve çeşitli malzemeleri çaldığı öne sürülen A.Ç.S. polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin göstermesiyle çalınan bahşiş kutusu ve kol saati bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli A.Ç.S. polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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