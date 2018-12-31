Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da bir düğün salonunda bekçiyi iple sandalyeye bağlayıp hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, başka bir hırsızlık olayında suçüstü yakalandıktan sonra tutuklandı. Isparta'da geçen...