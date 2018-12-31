Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da bir düğün salonunda bekçiyi iple sandalyeye bağlayıp hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, başka bir hırsızlık olayında suçüstü yakalandıktan sonra tutuklandı.
Isparta'da geçen 12 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir düğün salonuna giren şüpheliler, bekçiyi iple sandalyeye bağlayıp etkisiz hale getirdikten sonra, yaklaşık 200 lirayı alıp, olay yerinden ayrıldı. Polis takibe aldığı şüphelileri önceki gün Aksu Caddesi'ndeki bir iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan A.C.B. (19) ile Y.K.'nın (19) çeşitli tarihlerde 17 ayrı hırsızlık olayına da karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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