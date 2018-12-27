Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Aksu ilçesinde evlerden hırsızlık yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarla, şüphelileri tespit etti. Ekipler, hırsızlık şüphelileri O.A.Y ve S.Y. ile çaldıkları malları satın alan A.E. ve Y.G'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri sattıkları iş yerlerinde yapılan kontrollerde, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. A.E. ve Y.G. hakkında 'hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapılırken, O.A.Y ve S.Y. ise 'evden hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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