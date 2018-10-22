Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı mahalledeki 4 evden ve motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Konaklı, Türkler ve Payallar mahallerindeki 4 ayrı evden televizyon, 500 dolar, 180 TL, 2 altın küpe, 1 altın kolyeyle motosiklet çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayının olduğu adresleri incelemeye alan ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin İ.A. (23), C.G. (18) ve Y.Ç. (16) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine geçen cuma günü sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler suçunu itiraf ederek uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptıklarını söyledi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.A. ise tutuklandı.

2 ŞÜPHELİSİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler T.Ş. (23) ve M.A.A. (20) adlı şüphelilerin de hırsızlık olayına karıştığını belirledi. Bunun üzerine ekipler dün sabah saatlerinde 2 şüpheliyi de adreslerinde gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden ve karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk T.Ş. ve M.A.A. da sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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