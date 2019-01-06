Hırsızlık şüphelileri jandarma devriyesine yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otelin şantiye sahasından çaldıkları demirleri kamyonetle götüren H.G., M.K. ve E.Ç. devriyede bulunan jandarma ekibinin dikkati sonucu yakalandı.

Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin şantiye sahasında dün saat 17.00 sıralarında demir profil, alüminyum ve saçtan çeşitli malzemeler H.G., M.K. ve E.Ç. tarafından 07 YR 356 plakalı kamyonete yüklendi. Şantiyeden kamyonetle ayrılan 3 şüpheli yolda devriye görevini yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi tarafından şüphe üzerine durduruldu. Kamyonette yapılan kontrolde demir profil malzemeyle alüminyum kapı ve pencere yüklü olduğunu gören jandarma ekiplerine şüpheliler, söz konusu malzemeleri otelin dışında arazide atıl vaziyette görerek araca yüklediklerini söyledi.

Otel yetkilileri yapılan görüşmede ise bahsedilen malzemelerin kapalı çitle çevrili ve kapısının kilitli olduğu bir alanda olduğunu belirtmeleri üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan incelemede malzemelerin çevrili olduğu çitin üzerinden dışarı atılarak alındığı tespit edildi. Çalıntı malzemeler otel yetkililerine teslim edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler 'hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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