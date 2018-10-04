Hırsızlık operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, hırsızlık için girdikleri şantiyede gece bekçisini bıçaklayıp kaçan, Gebze'de de fabrikadan 20 bin lira değerinde külçe alüminyum çalan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Dilovası'nın Demirciler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyeye 13 Eylül tarihinde saat 06.00 sıralarında giren hırsızlar, iş yeri bekçisi M.E.U. ve şantiye sorumlusu H.U. tarafından fark edildi. Hırsızlar, gece bekçisi M.E.U.'yu bıçaklayıp yaraladı. Kaçan hırsızlar kısa bir süre sonra Gebze'de bulunan bir alüminyum fabrikasına girdi. 2 işçiyi rehin alan hırsızlar 20 bin TL değerindeki külçe alüminyumları çaldı. Hırsızlar, kendilerini takip eden işçinin aracının lastiklerini kesip, levye ile camlarını kırdı.

Jandarmanın İstanbul Çekmeköy, Sultangazi ve Kadıköy'de polis ile birlikte ortak düzenlendiği operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında, hırsızların çaldıkları malzemeleri sattığı ve çete ile birlikte hareket ettiği öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Başka bir suçtan cezası bulunan bir kişi cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 5 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalınan malzemeleri satın alan 2 kişinin ise işlemleri devam ediyor.