Hırsıza seslendi, hayırseverden cevap geldi

ANTALYA'da hastane bahçesinde telefonunu çalan hırsıza "Kızımın hayatı, çaldığın telefona bağlı" diye seslenen Türkan Delibaş'a, hayırseverler yeni bir cep telefonu hediye etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, bağışıklık sistemi zayıflığı (immün yetmezliği) nedeniyle 4 aydır tedavisi devam eden Hiranur Delibaş'ın annesi Türkan Delibaş, geçen kasım ayında hastane bahçesinde cep telefonunu çaldırmıştı. Telefonda, sürekli kan vermeye gelen donörlerin numaralarının kayıtlı olduğunu belirten Delibaş, "Hiranur'un hastalık sürecini takip etmek üzere kayda aldığım fotoğraf ve videolar bulunuyordu. Telefon maddi değerinden ziyade, kızımı hayata bağladığı için önemliydi. Ben o telefonla çocuğuma granülosit ve kan arıyordum. Her şeyim, tüm telefon numaralarım, çocuğumun hayatı o telefona bağlıydı. Hırsızın bir an önce telefonumu getirmesini istiyorum. Her şeyimizi aldı gitti" diye seslenmişti.

HAYIRSEVERLERDEN YENİ TELEFON

Türkan Delibaş'ı hastanede ziyaret eden hayırseverler, yeni bir telefon alıp hediye etti. Türkan Delibaş'a yeni telefonunu veren Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllüsü Halit Mert, Hiranur Delibaş'ın, tedavi sürecinin sonunda, ani rahatsızlanmasına karşı önlem olarak hastaneye en fazla 15 dakika uzaktaki bir evde yaşaması gerektiğini belirterek, "Bunun için de hayırseverlerimizi ev ve eşya desteğine davet ediyoruz" dedi.

Antalya Yardımlaşma Platformu üyelerinin yardımları karşısında duygulandığını ve onlara teşekkür ettiğini ifade eden Türkan Delibaş, "Taburcu olduğumuz andan itibaren hastaneye yakın bir yerden ev tutmamız gerekiyor. Bize bu konuda da yardımcı olacak hayırseverlere ihtiyacımız var" dedi.

