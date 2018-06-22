Hilvan’da hafif ticari araç devrildi: 2 Yaralı

ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hilvan-Şanlıurfa karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Yıldırım (36) yönetimindeki 80 GP 836 plakalı hafif ticari araç, GAP Havalimanı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım ile yanında bulunan Ahmet Arslan (54) çağırılan sağlık görevlileri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil servisinde yapılan müdahalenin ardından, 2 yaralı hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa’ya sevk edildi.

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