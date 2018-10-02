Hilvan'da, ‘Yenilenebilir Enerji’ konferansı

Mustafa UFAK / HİLVAN (Şanlıurfa), ()- HAMBURH Teknik Üniversitesi Elektonik ve Enerji mühendisleri Hilvan Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Aslan Ali Bayık ile görüştü.

Türkiye'de Harran Üniversitesi ile enerji konulu projede ortak çalışma yapan heyet, Almanya'nın gelişmiş bir çok kentinde uygulanan yenilenebilir enerji sistemiyle ilgili geliştirilen yeni teknolojileri tanıttı. Hamburg Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Enerji Mühendisi Alptekin Özdemir, Elektronik Mühendisi Brezilya asıllı Welson Jacoyetti ve Alman Jürgen Wilke, geliştirilen yeni teknolojiyle beraber yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanılabileceğini ve uygulanabilir projenin uygulamasında elde edilen enerjiden tasarruf sağlamak amacıyla doğal bitki örtüsünden de faydalanıldığını belirtti.

Enerji ve enerji tasarrufunda geliştirilen yeni nesil teknolojinin Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, “Günümüzde elde edilen elektrik enerjinin büyük oranı yaşam kaynağı su ile elde edilmektedir. Bilim insanlarının önümüzdeki uzun vadede su kaynaklarının tükenebileceğini ve bunun da insanlığın felaketi olacağını sıkça dile getirmekteler. Türk bilim adamlarının da içinde yer aldığı heyetin bugün bize tanıtmış olduğu enerji ve enerji tasarrufu noktasında geliştirdikleri teknolojinin uygulanması halinde bu felaketlerin önüne geçilebilir” dedi.

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