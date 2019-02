Hilvan'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemi

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, yaya öncelikli trafik etkinliği yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde okul önleri başta olmak üzere 12.00 ile 13.30 saatleri arasında 6 ayrı noktada etkinlik düzenlendi. Toplumda bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla Şehit Halit Şıltak İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Tanrısever, İlçe Emniyet Müdürü Salih Köse, Hilvan Şoförler Odası Başkanı Adem Sütpak, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ellerinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' yazılı dövizlerin bulunduğu öğrencilerle birlikte yolun karşısına geçen katılımcılar ardından etkinlik ile ilgili açıklamada bulundu.

Kaymakam Furkan Duman, "Türkiye'de her yıl yaklaşık olarak bin 700 yayanın trafikte can kaybına uğramakta ve bu nedenle bir farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilerimizle beraber bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Buradaki amacımız trafikte yaşanacak can kayıplarının önüne geçmek, bu konuda sürücü ve yayaları bilinçlendirmek ve daha dikkatli olmalarını sağlamaktır. Bugün, içişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun öncülüğünde 81 ilimizde başlatılan ' Yaya Öncelikli Trafik Yılı' nedeniyle düzenlenen etkinliğin hayırlı olmasını temenni ediyoruz' dedi.

Düzenlenen etkinliğin ardından vatandaşlara konu ile ilgili uyarıcı el ilanları dağıtıldı.

